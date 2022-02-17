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Mardin'de hız yaptığı için uyarılan sürücü, baba ve oğlunu silahla yaraladı

17.02.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de hız yaptığı için uyarılan sürücü, baba ve oğlunu silahla yaraladı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde otomobiliyle hız yaptığı için uyarılan sürücü, baba ve oğlunu silahla yaraladı.

İddiaya göre, Işıklar Mahallesi'nde iş yeri sahibi Mehmet Nur Ç, otomobiliyle hızla geçen sürücü Doğan A'yı uyardı.

Bunun üzerine çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Doğan A. silahla Mehmet Nur Ç. ve oğlu Abdullah Ç'ye ateş açtı.

Baba ve oğlu ile olay yerinde bulunan esnaf Şükrü D. de seken mermi sonucu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Doğan A. gözaltına alındı.

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