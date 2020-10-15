YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’de ibadethaneler temizleniyor

Mardin’de ibadethaneler temizleniyor

MARDİN HABERLERİ  | 15.10.2020 13:38 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, kent genelindeki ibadethanelerin temizliği devam ediyor.Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, farklı din, dil ve kültürleri bünyesinde barından Mardin’de aralarında tarihi yapıların da bulunduğu camii, medrese, kilise ve manastır gibi ibadethanelerin genel temizliğine devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, kent genelindeki ibadethanelerin temizliği devam ediyor.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, farklı din, dil ve kültürleri bünyesinde barından Mardin’de aralarında tarihi yapıların da bulunduğu camii, medrese, kilise ve manastır gibi ibadethanelerin genel temizliğine devam ediyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı mobil temizlik ekibi, daha önceden belirlediği ibadethanelere gelerek, süpürge makinesi ile tüm mekanı temizledikten sonra vatandaşların en çok kullandığı kapı, pencere, ayakkabılık, avlu gibi mekanları temizliyor. Yeni tip korona virüs kurallarına uygun olarak temizlenen ibadethanelere daha sonra gül suyu sıkarak güzel kokması sağlanıyor.
Sosyal İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Serkan Aytaç, yeni tip korona virüs tedbirlerine uygun şekilde ibadethane temizliğine ağırlık verdiklerini söyledi. Aytaç, "Kentimiz birlikte yaşama kültürü ile Türkiye’de örnek alınan bir kent. Vatandaşlarımızın ibadetlerini temiz, hijyenik ve huzur içinde yapmaları için cami, kilise ve manastır gibi ibadethaneler Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız tarafından günlük rutin bir şekilde temizleniyor. Bu doğrultuda şuana kadar 475 ibadethane temizliği yaptık. Yeni tip korona virüs tedbirlerinin yaşandığı dönemde bu hizmetimize daha da hız verdik" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında! Bu kez itfaiyeciler kamera karşısında!
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Güdül Altınköy’de
Güdül Altınköy’de
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Göbeklitepe gelecek turizm sezonundan umutlu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Mahmood Coffee Ankaragücü’nün forma sponsoru oldu
Serdar Seyhan görevi bıraktı
Serdar Seyhan görevi bıraktı
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava
Antalya'da iki güreşçinin silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili dava

Mardin Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
04:58
Sabah
06:18
Öğle
12:08
İkindi
15:17
Akşam
17:48
Yatsı
19:02

Mardin Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Zekim Eczanesi
Artuklu
Atakan Eczanesi
Dargecit
Mazlum Doğan Eczanesi
Derik
Oral Eczanesi
Kiziltepe
Şafak Eczanesi
Kiziltepe
Mazıdagı Eczanesi
Mazidagi
Hülyam Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü yeni binasına kavuştu
Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü yeni binasına kavuştu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.