Mardin'de iftar çadırı kuramayan belediyelerden evlere yemek servisi

MARDİN (AA) - Mardin’in Midyat ve Mazıdağı ilçelerinde belediye tarafından hazırlanan yemekler, iftar öncesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle bu yıl iftar çadırı kuramayan Midyat Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için ilçede sıcak yemek çıkarmaya başaldı.

Belediye Başkanı Veysi Şahin’in talimatıyla hazırlanan yemekler, belediye ekipleri tarafından iftar öncesi 250 aileye dağıtıldı.

İlçede, iftarlık dağıtımının ramazan boyunca devam edeceği kaydedildi.

- Mazıdağı

Mazıdağı ilçesinde de günde 250 aileye sıcak yemek temin ediliyor.

Mazıdağı Belediyesi tarafından hazırlanan yemekler, Mardin Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince iftar öncesi ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhsin Duran Kalkan, yaptığı açıklamada, ramazanın yardımlaşma, dayanışma ve kardeşliğin ön plana çıktığı ay olduğunu hatırlattı.

Salgın dolayısıyla iftar çadırı kurulamadığını, bunun yerine ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ve kuru gıda yardımı yapıldığını aktaran Kalkan, "Ramazan ayının bölgemize, ülkemize, İslam alemine ve tüm dünyaya öncelikle sağlık, bolluk, bereket ve barış getirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm vatandaşların mübarek ramazan ayını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

