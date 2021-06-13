Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İlçenin kırsal Yaylacık Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Mardin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şükrü Turan (71) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçlerince söz konusu mahallede geniş güvenlik önlemi alınırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.



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