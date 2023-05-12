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Mardin’de ilk biyonik kulak ameliyatı yapıldı

12.05.2023 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında ilk biyonik kulak (Koklear İmplant) ameliyatı gerçekleştirildi.

Mardin’deki ilk biyonik kulak ameliyatı, Mardin Artuklu Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Durucu tarafından yapıldı. İşitemeyen ve konuşamayan çocuklar işitip konuşabilecek. Ameliyat, doğuştan işitme kaybı olan, işitemeyen ve konuşamayan çocukları işitebilir ve konuşabilir hale getiriyor. Mardin’de ilk defa başarıyla gerçekleştirilen bu ameliyatla her iki kulağında ilerleyici işitme kaybı olan 9 yaşındaki Eymen Aykal’ın, artık duyabilecek. Tedavisi serviste başarıyla devam eden Eymen, artık yaşıtları ile okula gidebilecek.

Biyonik kulaktan, doğuştan işitme kaybı olan çocuklar, sonradan işitme kaybına uğrayan çocuklar ve erişkinlerinde yararlanabileceğini belirten Prof. Dr. Durucu, sistemin en sık olarak doğuştan işitme kaybı olan 4 yaşından küçük ve mümkünse 3 yaş altında işitme kaybı olan, 1 yaşını tamamlamış ve işitme cihazından yarar göremediği tespit edilmiş çocuklarda uygulanacağını söyledi.

Hayatı boyunca hiç işitemeyecek ve konuşamayacak olan bir kişinin duyması sağlandığında çevresi ile daha yakın ilişki içinde olması mümkün olduğunu ifade eden Durucu, "Trafik, alarm, siren gibi sesleri duyabilir, konuşabilir ve sonrasında bu kişiler toplumla sağlıklı bir etkileşim içinde olurlar. Bu ameliyatın ilimizde yapılmaya başlanmasıyla birlikte işitme kaybı olan bu gibi çocuklarımız ve erişkin hastalarımızın başka şehirlere ameliyat için sevk edilmelerine gerek kalmayacak olup her türlü tedavi ve takipleri de kendi şehirlerinde ücretsiz bir şekilde yapılabilecektir" dedi.

Diyarbakır’da ikamet ettiklerini söyleyen Eymen’in babası Devran Aykal, çocuğunun işitme kaybının çok ilerlediğini, kullandıkları işitme cihazlarının artık fayda sağlamamaya başladığını ve Eymen’in sosyal hayattan kopmaya başladığını belirtip biyonik kulak ameliyatı için arayışa girdiklerini kaydetti.

Baba Aykal, Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kulak Burun Boğaz doktoru Prof. Dr. Cengiz Durucu’nun önerilmesi üzerine Mardin’e gelip görüşmeleri yaptıklarını ve çocuğunun ameliyat olmasına karar verdiklerini anlattı. Ameliyatın hemen ardından çocuğunun sevinçle duymaya başladığını söylediğini söyleyen baba, ailece çok mutlu olduklarını kaydedip Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz doktoru Prof. Dr. Cengiz Durucu ve bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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