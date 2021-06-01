YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

Mardin'de izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

01.06.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Avcılar Mahallesi Kibartepe mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.

Ekipler alanda izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen M.B, R.K, Y.T, O.B, M.Ö, S.Ö. ve S.Y'yi yakaladı.

Bölgede jeneratör, hilti, balyoz, kazma ve kürek gibi malzemeler bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
MAÜ 5T açılımı ile Mardin’i kalkındırmayı hedefliyorMAÜ 5T açılımı ile Mardin’i kalkındırmayı hedefliyor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 1 Haziran Salı

İmsak
03:08
Sabah
04:51
Öğle
12:20
İkindi
16:11
Akşam
19:39
Yatsı
21:14

Mardin Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Salı

Arin Eczanesi
Artuklu
Ünal Eczanesi
Kiziltepe
Erdem Eczanesi
Kiziltepe
Ünal Eczanesi
Midyat
Bizim Eczanesi
Nusaybin
Yeni Eczanesi
Omerli
Yavuz Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Samsun'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

GÜNCELLEME - Sivas'ta 40 gündür aranan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

GÜNCELLEME - Sivas'ta 40 gündür aranan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor

Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada yakılmak istenen evde hasar oluştu

Osmaniye'de iki aile arasında çıkan tartışmada yakılmak istenen evde hasar oluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.