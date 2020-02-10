YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’de jandarma ve MİT’in ortak operasyonunda 1 terörist yakalandı

Mardin’de jandarma ve MİT’in ortak operasyonunda 1 terörist yakalandı

MARDİN HABERLERİ  | 10.02.2020 12:29 | Son Güncelleme

Mardin’de jandarma ve MİT’in ortak operasyonunda, terör örgütü PYD mensubu bir kişi yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığının müştereken yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu S.R.

Mardin’de jandarma ve MİT’in ortak operasyonunda, terör örgütü PYD mensubu bir kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığının müştereken yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu S.R. ve M.H. isimli yabancı uyruklu iki şahsın göçmen kaçakçılığı ve PYD terör örgütü mensuplarını yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye geçirdiği tespit edildi. Takibe alınan S.R. ve M.H. isimli şahıslar jandarma tarafından yapılan operasyonla Kızıltepe Şenyurt Mahallesi sınırlarında yakalandı. Operasyonda araç içinde bulunan 5 şahıs gözaltına alındı. Araçta bulunan Ahmet Fereç Hali isimli şahsın yapılan mülakatta PYD terör örgütüne 2019 yılında katıldığını, örgüt içinde Berhudan kod adını kullandığını itiraf ettiği belirtildi.
Araçta yakalanan S.R., M.H., S.A., E.X. ve Ahmet Fereç Halil isimli şahısların jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Halil Başer: "Akıncı’nın görevde kaldığı her dakika utanç vericidir"

Başkan Halil Başer: "Akıncı’nın görevde kaldığı her dakika utanç vericidir"

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Köy ekmeğini bir yıldır zam yapmadan satıyor

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Başkentte karbonmonoksitten zehirlenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

Emet Gençlerbirliğispor’dan tarihi skor

Yenipazar’da müdürler toplandı

Yenipazar’da müdürler toplandı

Mardin Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:06
Öğle
12:36
İkindi
15:31
Akşam
17:57
Yatsı
19:13

Mardin Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Barış Eczanesi
Artuklu
Çınarbaş Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Özdemir Eczanesi
Omerli
Nuray Eczanesi
Nusaybin
Bayrak Eczanesi
Midyat
Seyhan Eczanesi
Mazidagi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mardin Valiliğinden 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin açıklama

Mardin Valiliğinden 4 kişinin öldüğü yangına ilişkin açıklama

Mardin’de kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Mardin’de kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kaymakam Dündar muhtarlarla bir araya geldi

Kaymakam Dündar muhtarlarla bir araya geldi

Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Öğretmenler, Midyat’In Kültür Elçisi Oldu

Öğretmenler, Midyat’In Kültür Elçisi Oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.