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Mardin'de kadın hastanın kalp zarından oluşturulan yamayla kalbindeki delik onarıldı

10.01.2024 13:54 | Son Güncelleme:
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Mardin'de kalp zarından oluşturulan yamayla kalbindeki delik onarılan 33 yaşındaki kadın hasta sağlığına kavuştu.

Nefes darlığı şikayetiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğine başvuran Perihan Aşlamacıer'de Atriyal Septal Defekt (kalp kulakçıkları arasında delik) saptandı.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Zinar Apaydın ve Dr. Osman Türe tarafından ameliyata alınan Aşlamacıer'in kendi kalp zarından oluşturulan yamayla kalbindeki delik onarıldı ve kalp kapakçıkları kontrol edildi.

Dr. Apaydın, AA muhabirine, hastaya yapılan tetkiklerde kalbinin iki kulakçığı arasında olmaması gereken ve doğuştan gelen bir deliğin saptandığını söyledi.

Bunların iki yöntemle kapatıldığını, girişimsel yöntemlerle kapatılmaya uygun olmayan bu hastada diğer yöntem olan operasyon seçeneğini uyguladıklarını belirten Apaydın, şunları kaydetti:

"Kalp kulakçıkları arasındaki deliği ameliyatla kapatma kararı aldık. Hastamıza durumu anlattık. Hastanın kalp zarından bir yama oluşturup bu yamayı kalbin içindeki deliğe diktik ve güzel bir şekilde kapattık. Bu ameliyat başka şehirlerde yapılmakta ama Mardin’de ilk defa yapılıyor. Ameliyatımız 2,5 saat kadar sürdü. Şu anda hastanın genel durumu iyi. Kontrollerimizi tamamladık, çok yakın bir zamanda da taburcu etmeyi planlıyoruz."

Apaydın, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün desteğiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp ameliyatlarının neredeyse hepsini yapabilecek duruma geldiklerini vurguladı.

Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Ferhat Yıldız da hastanede son zamanlarda özellikli ameliyat ve işlem sayılarının arttığını belirterek, başarılı operasyonlara imza attıklarını bildirdi.

Aşlamacıer ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok şükür iyiyim. Hastane yönetimine, doktorlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi bir hastane, çok ilgilendiler." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mardin Kalp‎ ameliyat

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