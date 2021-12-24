Mardin'de kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, B.A. idaresindeki 47 DP 374 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Akan'a (68) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan Akan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü B.A. gözaltına alındı.



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