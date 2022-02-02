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Mardin'de kanalizasyon çukuruna düşen eşek kurtarıldı

02.02.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de kanalizasyon çukuruna düşen eşek kurtarıldı

MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kanalizasyon çukuruna düşen eşek Mazıdağı Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Mazıdağı ilçesinin kırsal Karaalanı Mahallesi'nde kanalizasyon çukuruna düşen eşeği fark eden vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri beline halat bağladıkları eşeği iş makinesi ile düştüğü çukurdan çıkardı.

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