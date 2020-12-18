Mardin'de kanser hastasının kitlesi laparoskopik yöntemle alındı

MARDİN (AA) - Mardin'de kalın bağırsağında kanserli kitle olan 70 yaşındaki Şeyhmus Akçay, yapılan laparoskopik (kapalı ameliyat) yöntemle sağlığına kavuştu.

Karın ağrısı ve kabızlık şikayetleriyle Mardin Devlet Hastanesine başvuran Akçay'ın yapılan tetkiklerinde iltihaplı bağırsak hastalığı ve tümör tespit edildi.

Hastanede, Cerrahi Onkoloji Doktoru Op. Dr. Şevki Pedük ve ekibi tarafından yapılan laparoskopik ameliyat ile kanserli kalın bağırsak dokusunun tamamı çıkarıldı. 10 günlük tedavinin ardından taburcu edilen Akçay, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Dr. Pedük, gazetecilere yaptığı açıklamada, kolon kanserinin erken tanısı, hastalığın kolay tedavi edilebilmesi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

Akçay'ın 10 gün önce kendiler başvurmasının ardından bağırsağında kötü huylu bir kitlenin tespit edildiğini aktaran Pedük, şunları belirtti:

"Gastroenteroloji uzmanımız Doç. Dr. Kadri Atay hastaya kolonoskopi yaptı. Daha sonra Gastroenteroloji Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Merih Yılmaz ile hastanın ameliyatını kapalı bir yöntemle yaptık. Kapalı kolon kanseri ameliyatları daha büyük merkezlerde yapılıyor. Hastanemizde, kapalı kalın bağırsak ameliyat ilk defa yapılmakta. Hastamızı başarıyla ameliyat yaptığımız için çok mutluyuz. Bundan sonra uygun hastalarda aynı yöntemi uygulamaya devam edeceğiz."