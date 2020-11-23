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Mardin’de Kapsayıcı Okul Kültürü Projesi hayata geçiriliyor

MARDİN HABERLERİ  | 23.11.2020 09:54 | Son Güncelleme

Mardin Artuklu Üniversitesi, Tüm Bireylerin Gelişim ve Öğrenmesini Hedefleyen Kapsayıcı Okul Kültürü ve Uygulamalarının İnşa Edilmesi Projesini hayata geçirmek için çalışma başlattı.Son bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği önemli projelere bir yenisini daha ekleyen Mardin Artuklu Üniversitesi Tüm Bireylerin Gelişim ve Öğrenmesini Hedefleyen Kapsayıcı Okul Kültürü ve Uygulamalarının İnşa Edilmesi Projesini de hayata geçiriyor.

Mardin’de Kapsayıcı Okul Kültürü Projesi hayata geçiriliyor

Mardin Artuklu Üniversitesi, Tüm Bireylerin Gelişim ve Öğrenmesini Hedefleyen Kapsayıcı Okul Kültürü ve Uygulamalarının İnşa Edilmesi Projesini hayata geçirmek için çalışma başlattı.
Son bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği önemli projelere bir yenisini daha ekleyen Mardin Artuklu Üniversitesi Tüm Bireylerin Gelişim ve Öğrenmesini Hedefleyen Kapsayıcı Okul Kültürü ve Uygulamalarının İnşa Edilmesi Projesini de hayata geçiriyor. Mardin Artuklu Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği ve Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Artuklu Rehberlik ve Araştırma Merkezinin de ortak olduğu Tüm Bireylerin Gelişim ve Öğrenmesini Hedefleyen Kapsayıcı Okul Kültürü ve Uygulamalarının İnşa Edilmesi Projesinin Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından kabul edildiği bildirildi.
Proje kapsamında verilecek olan eğitimlerin, bölümde bulunan öğretim elemanlarının katkılarıyla bir yıl süre ile yürütüleceğini ifade eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Proje ile birlikte, öğrencilerin nitelikli eğitim ve öğretime erişiminin sağlanmasının yanında düzenlenecek faaliyetler kapsamında aile, öğretmen ve yönetici eğitimleri, materyal geliştirme çalışmaları, bilimsel araştırmalar ve farkındalık artırıcı etkinliklerin yapılacak olmasını son derece önemli bir uygulama olarak görüyorum. Proje ile birlikte bölgedeki öğrenci ve eğitimcilerimize farklı bir bakış açısı sunulacağına inanıyorum" dedi.
Proje finansmanın Avrupa Birliği Hibe Programları kapsamında gerçekleştirildiğini ifade eden Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi ve proje koordinatörü Doç. Dr. Halis Sakız ise "Mardin’in farklı ilçelerinden 10 ilkokulun katılım sağlayacağı projede dezavantajlı koşullarda yaşayan öğrenciler başta olmak üzere, tüm öğrencilerin nitelikli eğitim ve öğretime erişiminin sağlanması adına üniversitemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Ekinci danışmanlığında faaliyetler gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
Proje sözleşmesinin taraflar arasındaki imzasının önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği kaydedildi.

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