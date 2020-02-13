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Mardin'de kar hava ulaşımını olumsuz etkiledi

MARDİN HABERLERİ  | 13.02.2020 13:16 | Son Güncelleme

Mardin'de kar hava ulaşımını olumsuz etkiledi

MARDİN (AA) - Mardin'de etkili olan kar hava ulaşımında aksamalara neden oldu.

370 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamayan ilde Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 100 kişilik ekip ve 50 araçla 10 ilçede yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Kar yağışı kara ulaşımının yanı sıra hava ulaşımında da aksamalara yol açtı.

Ankara, İstanbul ve İzmir'den Mardin'e yapılması gereken 4 uçak seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Beyaza bürünen tarihi kentte bazı yollarda buzlanma meydana geldi.

Yola hazırlıksız çıkan bazı sürücüler buzlanma nedeniyle yolda kalırken, yayaların da kaldırımda yürümekte zorlandıkları görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri trafik akışını sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava ulaşımı mardin

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