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Mardin’de kar ve buzlanma ile mücadele

MARDİN HABERLERİ  | 13.02.2020 17:09 | Son Güncelleme

Mardin Büyükşehir Belediyesi şehirde etkili olan kar ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara yol açmaması için tuzlama ve küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, tüm araç ve ekipleriyle şehir genelinde kar ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara yol açmaması için 24 saat esasına göre aralıksız çalışıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi şehirde etkili olan kar ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara yol açmaması için tuzlama ve küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, tüm araç ve ekipleriyle şehir genelinde kar ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara yol açmaması için 24 saat esasına göre aralıksız çalışıyor. Ekipler başta tarihi şehir genelinde kar küreme, solosyon ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kaldırımlarda vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için kar ve buzlanma ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 10 ilçe ve 4 bin 700 kilometre yol ağında ulaşımın aksamaması için personelin 24 saat esasına göre canla başla çalıştığını söyledi. Vali Yaman, "Merkez Artuklu ilçesi başta olmak üzere diğer tüm ilçe ve kırsal mahallelerimizde kar ve buzlanmaya karşı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Büyükşehir Belediyesi 50 araç ve 100 personel ile sahadayız. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 24 saat esasına göre aralıksız çalışıyoruz. Çağrı merkezimize gelen taleplere kısa zamanda cevap vererek sorunları zamanında çözüyoruz. Sürücülerimiz, hem kendi can güvenlikleri hem de vatandaşların can güvenliği için kar lastiğini kullanmaları gerekiyor. Hem zincir hem de takoz araçlarında bulundurmaları gerekiyor. Trafik kurallarına da uyarak oluşabilecek kötü bir durumun önüne geçebilirler" dedi.

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