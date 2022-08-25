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Mardin'de kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

25.08.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Mehmet Demir'in yol kenarında cesedi bulundu.

İlçenin kırsal Kışlak Mahallesi'nde ikamet eden Demir'den dünden bu yana haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu Mardin-Diyarbakır kara yolu Sürgücü kavşağında yol kenarında Demir'in cesedine ulaşıldı.

Demir'in cesedi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

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Mardin mardin mazıdağı

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