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Mardin’de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 3 yaralı

İHA İHA
15.02.2024 13:37 | Son Güncelleme:
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Mardin’de kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Mardin’de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ömerli-Midyat kara yolu, kırsal Anıttepe-Topağaç Mahalleleri mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ABT 848 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazada araçtaki Alpay H. (34), Mehmet E. (21) ve Salih K. (21) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ömerli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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