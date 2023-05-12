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Mardin’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

12.05.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Midyat ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Midyat-Batman yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Midyat’tan Batman’ın Gercüş ilçesine gitmekte olan 46 EA 378 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları otomobilden çıkartarak ilk müdahalelerini yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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