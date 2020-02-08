YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’de kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Mardin’de kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı

MARDİN HABERLERİ  | 08.02.2020 12:46 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerinde malzeme yüklü tır sürücüsü İbrahim Şaki’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesi İpekyolu üzerinde malzeme yüklü tır sürücüsü İbrahim Şaki’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kaza saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kızıltepe ilçesi Eymirli Mahallesi mevkiinde İbrahim Şaki’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği malzeme yüklü 27 EB 880 plakalı tır bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 112 acil sağlık ekipleri gönderildi. Yan yatan tırda sıkışan İbrahim Şaki, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Ambulansla hastaneye götürülen Şaki’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

MHP Malatya’da görev değişimi

MHP Malatya’da görev değişimi

ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana’da gerçekleşti

ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana’da gerçekleşti

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Mardin Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:08
Öğle
12:36
İkindi
15:29
Akşam
17:55
Yatsı
19:11

Mardin Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Kılıç Eczanesi
Artuklu
Nergiz Eczanesi
Artuklu
Yeşilli Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Ömerli Eczanesi
Omerli
Dünya Eczanesi
Nusaybin
Arıkan Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Öğretmenler, Midyat’In Kültür Elçisi Oldu

Öğretmenler, Midyat’In Kültür Elçisi Oldu

Kılavuz Köyü Muhtarı Kaçırıldı

Kılavuz Köyü Muhtarı Kaçırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.