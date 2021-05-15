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Mardin'de köpek yavrusu ve kuzuları dizlerinde sallayan çocuklara bayram hediyesi

15.05.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de köpek yavrusu ve kuzuları dizlerinde sallayan çocuklara bayram hediyesi

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, hayvanlara sevgi gösteren çocuklara Ramazan Bayramı hediyesi verdi.

İlçede kırsal mahallede köpek yavrusu ve iki kuzuyu bebek gibi dizinde sallayan ve onlarla oynayan çocukların görüntüsü, sosyal medyada ilgi gördü.

Kaymakam Çam da makamında ağırladığı çocuklara, duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Çocuklarla sohbet eden Çam, onların tablet isteğini geri çevirmedi, hediye ettiği kıyafetlerle çocuklara bayram sevinci yaşattı.

Çocukların görüntülerinin yüreklerini ısıttığını kaydeden Çam, şöyle konuştu:

"Bu süreçte zaman zaman sosyal medyada da hayvanlara şiddeti maalesef görebiliyoruz. Ancak çocuklarımız onları bir oyun arkadaşı gibi görüp seviyor. İçinde hayvan sevgisi taşıyan insan ne kendisine ne başkasına zarar vermez. Çocuklarımızın da içlerinden geldiği gibi davranarak onları sevmesi çok güzel. Bu sevgi artarak devam eder inşallah. Bu mübarek günlerde bu tür görüntüleri görmek ayrıca mutlu ve memnun ediyor. Ailelere böyle evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum."

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