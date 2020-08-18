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Mardin’de korona virüs danışma hattı kuruldu

MARDİN HABERLERİ  | 18.08.2020 13:34 | Son Güncelleme

Mardin’de 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde korona virüs danışma hattı kuruldu.Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili ’korona virüs nedir’, ’korona virüsten nasıl korunur’, ’korona virüs semptomları nelerdir’, ’korona virüse yakalandım mı acaba’ gibi bir çok soru işareti oluşması üzerine bu gibi soruların vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmaya başlanmasının ardından korona virüs danışma hattı hizmete açıldı.Destek hattı 7/24 hizmet sunacakKorona virüs danışma hattı sayesinde vatandaşların Covid-19 hastalığı, hastalıktan korunma yolları, korunmak amacıyla belirlenen 14 kural ile ilgili bilgilendirilmeleri de sağlayacağı belirtildi.

Mardin’de 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde korona virüs danışma hattı kuruldu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni korona virüs (Covid-19) salgını ile ilgili ’korona virüs nedir’, ’korona virüsten nasıl korunur’, ’korona virüs semptomları nelerdir’, ’korona virüse yakalandım mı acaba’ gibi bir çok soru işareti oluşması üzerine bu gibi soruların vatandaşlar tarafından sıklıkla sorulmaya başlanmasının ardından korona virüs danışma hattı hizmete açıldı.

Destek hattı 7/24 hizmet sunacak
Korona virüs danışma hattı sayesinde vatandaşların Covid-19 hastalığı, hastalıktan korunma yolları, korunmak amacıyla belirlenen 14 kural ile ilgili bilgilendirilmeleri de sağlayacağı belirtildi. Vatandaşların bu hastalık süresince karşılaştıkları sorunlar ile baş etme becerilerinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler de gerçekleştirileceği bildirildi. Korona virüs danışma hattı üzerinden hastalığın seyri ile ilgili bilgiler alınabileceği, hastalar üzerinde bulgular varsa bunları paylaşarak yapılabilecekler konusunda danışılabileceği korona virüs danışma hattı üzerinden destek alarak gerekli görüldüğünde sağlık birimine yönlendirme yapılacağı belirtildi.

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