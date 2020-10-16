Mardin’de korona virüs denetimleri devam ediyor

Mardin’de Vali Mahmut Demirtaş’ın katılımı ile geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Mardin’de iş yerleri, çay bahçeleri, kıraathaneler, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve meydanlarda korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Vatandaşları bilinçlendirmek ve salgınla mücadeleyi hep birlikte gerçekleştirmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlere katılan Vali Mahmut Demirtaş, mağaza ve kafeleri tek tek dolaşarak iş yeri çalışanlarını ve vatandaşları alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Vali Demirtaş, alınan tedbirlere herkesin uymasının toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirtti. Denetimlerde vatandaşların kurallara genel olarak uymasından dolayı mutluluk duyduğunu aktaran Vali Demirtaş, "Korona virüsle mücadelede istisnasız her vatandaşımızın dikkatine ve tedbirine ihtiyacımız var. Kurallara uyduğumuz takdirde ülkemizde ve ilimizde, inşallah en kısa sürede bunun üstesinden geleceğiz" dedi.

Denetimlerde işletmeci, personel, toplu taşıma araçlarının şoförleri ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Demirtaş, korona virüs tehlikesinden söz ederek tedbirlerden taviz verilmemesini istedi.

Maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunulduğu denetimlere Vali Demirtaş’a Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Emniyet Müdürü Vekili Muhittin İlker Emir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz eşlik etti.

