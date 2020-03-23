YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’de korona virüs sebebiyle camilerde dua okundu

Mardin’de korona virüs sebebiyle camilerde dua okundu

MARDİN HABERLERİ  | 23.03.2020 21:01 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, korona virüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası tüm camilerde dua okunacağını açıklamıştı.

Mardin’de korona virüs sebebiyle camilerde dua okundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, korona virüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası tüm camilerde dua okunacağını açıklamıştı. Mardin’de de bütün camilerde ezan sonrası dua okundu.
Ali Erbaş, twitter hesabından korona virüs salgınına ilişkin açıklamada bulunmuştu Erbaş, "Kovid-19 salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Mardin’de de yatsı ezanından sonra camilerde dua okundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Teknopanel’de korona virüs önlemleri alındı

Teknopanel’de korona virüs önlemleri alındı

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Ziraat Katılım Bankası yeni destek adımlarını açıkladı

Ziraat Katılım Bankası yeni destek adımlarını açıkladı

Ordu'da koronavirüs tedbirleri

Ordu'da koronavirüs tedbirleri

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Mardin Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
04:48
Sabah
06:09
Öğle
12:29
İkindi
15:56
Akşam
18:38
Yatsı
19:54

Mardin Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Kılıç Eczanesi
Artuklu
Çınarbaş Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Özdemir Eczanesi
Omerli
Özgen Eczanesi
Nusaybin
Deva Eczanesi
Midyat
Özlem Eczanesi
Kiziltepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Tarımsal sulama abonelerinin borcu 1.3 milyar liraya çıkıca elektrikleri kesilmeye başlandı

Tarımsal sulama abonelerinin borcu 1.3 milyar liraya çıkıca elektrikleri kesilmeye başlandı

Derik’te Karakol Açılışı

Derik’te Karakol Açılışı

Şiir Ve Müzik Gecesine Giriş Ücreti 1 Kitap

Şiir Ve Müzik Gecesine Giriş Ücreti 1 Kitap

Kızıltepeli Çocuklar Emniyeti Gezdi, Polis Telsizinden Kürtçe Anons Yaptı

Kızıltepeli Çocuklar Emniyeti Gezdi, Polis Telsizinden Kürtçe Anons Yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.