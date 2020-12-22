Mardin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla Noel ayini yapılacak

MARDİN (AA) - Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak sınırlı sayıda katılımla Noel ayini düzenlenecek.

Farklı dil ve dinden vatandaşların yüzyıllardır huzur içinde bir arada yaşadığı "hoşgörü kenti" Mardin'de, Süryani din görevlilerinin aldığı kararla manastır ve kiliselerde ibadet ile ziyaretlere ikinci bir duyuruya kadar ara verildi.

Merkez Artuklu ilçesinde Kırklar Kilisesi'nde de Kovit-19'a yönelik tedbirler alınarak, 25 Aralık Cuma günü Noel ayini düzenlenecek. Ayine, sosyal mesafe kurallarına uymak amacıyla sınırlı sayıda kişi katılacak.

Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yöneteceği ayinde, Hazreti İsa'nın doğduğu mağarada bulunuşu ve ısıtılması, ateş yakılarak canlandırılacak, korolar Süryanice ve Türkçe ilahi seslendirecek.

Ayinde tüm dünyanın huzura kavuşması ve koronavirüsten kurtulması için dualar edilecek.

- "Koronavirüsün son bulması için de dua edeceğiz"

Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirlere riayet ettiklerini söyledi.