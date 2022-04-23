Mardin'de kurt saldırısı sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu

MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, kurt saldırısı sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Ulutaş Mahallesi Kelek mezrasında besicilik yapan Celal Çelik'e ait 55 küçükbaş hayvan kayboldu.

Hayvanlarını 2 gün sonra bulan Çelik, 20 küçükbaşın kurt saldırısı sonucu telef olduğunu gördü.

Çelik, 12 yaşındaki oğlunun sürüyü otlatmaya götürdüğünü, akşam saatlerinde çocuğunun eve geldiğini ancak hayvanların kaybolduğunu söyledi.

Kaybolan hayvanlarını 2 gün sonra bulduğunu belirten Çelik, "55 küçükbaş hayvandan 20'si kurt saldırısı sonucu telef oldu. Diğerlerini bulduk. Böyle bir olay ilk defa başıma geliyor." dedi.

