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Mardin'de kurt saldırısı sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu

23.04.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de kurt saldırısı sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu

MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, kurt saldırısı sonucu 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Ulutaş Mahallesi Kelek mezrasında besicilik yapan Celal Çelik'e ait 55 küçükbaş hayvan kayboldu.

Hayvanlarını 2 gün sonra bulan Çelik, 20 küçükbaşın kurt saldırısı sonucu telef olduğunu gördü.

Çelik, 12 yaşındaki oğlunun sürüyü otlatmaya götürdüğünü, akşam saatlerinde çocuğunun eve geldiğini ancak hayvanların kaybolduğunu söyledi.

Kaybolan hayvanlarını 2 gün sonra bulduğunu belirten Çelik, "55 küçükbaş hayvandan 20'si kurt saldırısı sonucu telef oldu. Diğerlerini bulduk. Böyle bir olay ilk defa başıma geliyor." dedi.

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