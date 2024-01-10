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Mardin’de maskeli şahıslardan kuyumcuya silahlı saldırı

10.01.2024 14:37 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir kuyumcu, maskeli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Mardin’de maskeli şahıslardan kuyumcuya silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Şanlıurfa Caddesi’nde kuyumculuk yapan S.A., iş yerine gelen maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahla ayağından yaralanan S.A., 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan, saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, lüks otomobille gelen şüphelilerin kuyumcuya maskeli olarak girdikleri, iş yeri sahibini ayağından yaraladıktan sonra otomobile binip uzaklaşmaya çalışıyor.

Görüntülerin devamında, yaralanan iş yeri sahibinin kaçan saldırganların peşinden koşarak maskelerini çıkarmaya çalıştığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyor.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Mardin’de maskeli şahıslardan kuyumcuya silahlı saldırı

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