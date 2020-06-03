YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’de maskesiz dolaşanlara para cezası

Mardin’de maskesiz dolaşanlara para cezası

MARDİN HABERLERİ  | 03.06.2020 09:23 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kontrollü sosyal hayat sürecinde de polis ekipleri tedbiri elden bırakmıyor.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kontrollü sosyal hayat sürecinde de polis ekipleri tedbiri elden bırakmıyor. Güvenlik güçleri, ilçede maskesiz dolaşan vatandaşlara idari para cezası uyguladı.
Korona virüs salgını ile mücadelede kontrollü sosyal hayat sürecine girildi. Kızıltepe’de vatandaşlar normalleşme ile birlikte büyük bir rehavete kapıldı. Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de denetimlerine arttırdı. Vatandaşları uyarıcı anonslar yapılırken, polis ve zabıta ekipleri de Cumhuriyet Meydanında ortaklaşa uygulama yaptı. Ekipler maskesiz dolaşan kişilere idari para cezası kesti.
Polislerin denetimlere devam edeceği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi Evini ateşe verip, kendini içeriye kilitledi
Kabusları olmuştu! YakalandıKabusları olmuştu! Yakalandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da maske takma zorunluluğu

Kütahya’da maske takma zorunluluğu

Gebze’de yeni parklar yapılıyor

Gebze’de yeni parklar yapılıyor

Başkan Şahin esnaf ile çay içti sohbet etti

Başkan Şahin esnaf ile çay içti sohbet etti

Tatvan’daki berber, kuaför ve güzellik salonlarından ‘korona virüs’ açıklaması

Tatvan’daki berber, kuaför ve güzellik salonlarından ‘korona virüs’ açıklaması

Manisa'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Manisa'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Geç de olsa dondurma sezonu başladı

Geç de olsa dondurma sezonu başladı

Mardin Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
03:07
Sabah
04:50
Öğle
12:20
İkindi
16:12
Akşam
19:40
Yatsı
21:16

Mardin Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Yeni Şifa Eczanesi
Artuklu
Çınarbaş Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Özdemir Eczanesi
Omerli
Özgen Eczanesi
Nusaybin
Derman Eczanesi
Midyat
Mazıdağı Eczanesi
Mazidagi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kızıltepe’de sosyal mesafeli cenaze namazı

Kızıltepe’de sosyal mesafeli cenaze namazı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bdp’den Mardin'e Süryani Eş Başkan Adayı

Bdp’den Mardin'e Süryani Eş Başkan Adayı

Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürünün Görevden Alınması

Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürünün Görevden Alınması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.