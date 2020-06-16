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Mardin’de mercimek verimi çiftçinin yüzünü güldürdü

MARDİN HABERLERİ  | 16.06.2020 14:16 | Son Güncelleme

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde mercimek veriminin yüksek olması çiftçilerin yüzünü güldürdü.Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal mahallelerde mercimekleri biçen çiftçiler, ürünlerini patoz adı verilen tarım aracında ayrıştırmaya başladı.

Mardin’de mercimek verimi çiftçinin yüzünü güldürdü

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde mercimek veriminin yüksek olması çiftçilerin yüzünü güldürdü.
Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal mahallelerde mercimekleri biçen çiftçiler, ürünlerini patoz adı verilen tarım aracında ayrıştırmaya başladı. çiftçiler verimin beklenenin üstünde olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçecik köyünde mercimek hasadına başlayan Necat Öztemel isimli çiftçi bu yıl mercimek veriminin yüksek olduğunu ifade etti. Öztemel, "Kurumaya bıraktığımız mercimekleri ayrıştırmaya başladık. Bu sene beklediğimiz verimin üstünde ürün alıyoruz. Geçen sene dönüm başı 100 kilo mercimek verim alırken, bu sene 230 kiloya kadar verim alıyoruz. Fiyatlarda geçen seneye göre baya yüksek. Şuan ki fiyatlardan çok memnunuz" dedi.

Mardin’de mercimek verimi çiftçinin yüzünü güldürdü

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