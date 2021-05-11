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Mardin'de "Mescid-i Aksa için duada buluşmak" programı düzenlendi

11.05.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de "Mescid-i Aksa için duada buluşmak" programı düzenlendi

MARDİN (AA) - Mardin'de, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalması nedeniyle çıkan olayların son bulması için "Mescid-i Aksa için duada buluşmak" programı düzenlendi.

Şakir Nuhoğlu Camisi'nde gerçekleştirilen programa, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Çelik, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için dua etti.

Rektör Prof. Dr. Özcoşar da Mescid-i Aksa'da meydana gelen olaylardan dolayı derin bir üzüntü duyduklarını söyledi.

Hiçbir kutsal ve insani değer tanımayan, bunlara saygısı olmayan işgalci İsrail yönetiminin kanlı yüzünü bir kez daha göstererek Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da ibadet etmek amacıyla toplanan Müslümanlara saldırdığını belirten Özcoşar, şöyle devam etti:

"Bu saldırılar sonucu yüzlerce masum Filistinli kardeşimiz yaralanmıştır. Yapılan bu saldırı kıblemize ve kutsalımıza yapılmaktadır. İsrail, devlet terörü estirmektedir. Biz de dualarımızla oradaki kardeşlerimizin yanında olmak istiyoruz. Mescid-i Aksa için gayretimiz ve çabamız her düzeyde ve platformda devam edecektir."

Filistinli Dr. Öğretim Üyesi Huzeyfe Elhatib de Mardin halkına Kudüs'e verdikleri destek için teşekkür etti.

Elhatib, "Mardin, fiziki yapısıyla Kudüs'e çok benzemektedir. Ruhları kardeş şehirlerdir. İnsanları da Mescid-i Aksa için canlarıyla mücadele edenler gibi olacaktır inşallah. Kudüs'ün anneleri çocuklarını Mescid-i Aksa muhabbetiyle yetiştirmeseydi bugün bu derecede mücadele de yapılamayacaktı." ifadelerini kullandı.

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