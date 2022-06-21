Mardin'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücü hayatını kaybetti.

Serkan Acar'ın (22) kullandığı motosiklet, Lozan Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonu önünde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.

Kazada Acar ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Acar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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