YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Mardin'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

21.06.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücü hayatını kaybetti.

Serkan Acar'ın (22) kullandığı motosiklet, Lozan Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonu önünde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.

Kazada Acar ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Acar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Mardin'de partisine katılanlara rozet taktıCHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, Mardin'de partisine katılanlara rozet taktı
Bitlis'te kazılan inşaat temeli nedeniyle hasar oluşan 4 katlı bina çöktüBitlis'te kazılan inşaat temeli nedeniyle hasar oluşan 4 katlı bina çöktü
GÜNCELLEME - Adana'da eski kayınbabasının av tüfeğiyle öldürdüğü kadının cenazesi defnedildiGÜNCELLEME - Adana'da eski kayınbabasının av tüfeğiyle öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mardin Nusaybin

Mardin Namaz Vakitleri 21 Haziran Salı

İmsak
03:03
Sabah
04:50
Öğle
12:24
İkindi
16:16
Akşam
19:48
Yatsı
21:27

Mardin Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Salı

Yünçek Eczanesi
Artuklu
Mızgin Eczanesi
Kiziltepe
Zana Eczanesi
Kiziltepe
Kardaş Eczanesi
Midyat
Nur Eczanesi
Nusaybin
Özdemir Eczanesi
Omerli
Yavuz Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Lezzeti herkese göre değil ama faydası çok

Lezzeti herkese göre değil ama faydası çok

Eskiden milyonerdi! Şimdi cansız mankenlerle ıssız adada...

Eskiden milyonerdi! Şimdi cansız mankenlerle ıssız adada...

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarını paylaştı! Sosyal medyayı salladı

Estetik ameliyatta son nokta! “Deliğimi aldırdım”

Estetik ameliyatta son nokta! “Deliğimi aldırdım”

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.