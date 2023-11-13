Mardin'de minibüsün evin duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

M.A.A. (28) idaresindeki 34 NS 7422 plakalı minibüs, Bahçelievler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak müstakil evin duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ön kısmı evin içine girerek devrilen minibüsteki sürücü M.A.A. ve B.K. (21) ile evde bulunan M.D. (18) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Minibüsteki yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Üç yaralı, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza evde hasara da yol açtı.