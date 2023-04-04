Mardin'de mühendis Gözenoğlu'nun şehadetinin yıl dönümünde iftar programı düzenlendi

İlçedeki bir otelde düzenlenen programa, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Midyat Belediye Başkan Vekili Hasan Özmen, şehit Gözenoğlu'nun ailesi, ilçede misafir edilen depremzedeler, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, dualar edildi, şehit Mazlum Gözenoğlu'nun hayatı anlatıldı.

Vali Demirtaş, yaptığı konuşmada, ramazan ayını depremler nedeniyle ülke ve millet olarak yüreği buruk karşıladıklarını söyledi.

Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve tedavisi devam edenlere şifa dileyen Demirtaş, şöyle konuştu:

"Devletimiz güçlüdür, milletimizle el ele, gönül gönüle pek çok badirenin üstesinden gelmeyi başarmıştır. Bizler de afet bölgesinden misafir ettiğimiz kardeşlerimize kadim kentimiz Mardin'in misafirperverliğini sonuna kadar göstereceğiz. Aşımızı, ekmeğimizi, suyumuzu paylaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaralarımızı hep birlikte saracağız. Ayağa hep birlikte kalkacak, birlikte yol yürümeye devam edeceğiz."

Şehidin babası Hüseyin Gözenoğlu ise şehit oğlu ve Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne kadar canlarını seve seve feda eden bütün kahraman şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini dile getirdi.

İnşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu, 3 Nisan 2020'de Dibek Mahallesi kırsalında karakol inşaatında çalışan sivillere PKK'lı teröristlerce uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu şehit olmuştu.

