Mardin’de müze ve ören yerini 82 bin 764 kişi ziyaret etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Siirt Bölge Müdürlüğü, 2019 kültürel miras istatistiklerinin sonuçlarını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 1 müze 1 ören yerinin bulunduğu Mardin’de müze ve ören yerini 82 bin 764 kişinin ziyaret ettiği açıklandı. TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka, "Mardin’de 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 1 müze ve 1 ören yerini 65 bin 876’sı ücretli, 16 bin 888’i ücretsiz olmak üzere toplam 82 bin 764 kişi ziyaret etti. Mardin’de müze kart satılmadı. Mardin ilinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 1 müzede toplam 46 bin 159 eser bulunmaktadır. Mardin’de 1 tane özel müze vardır. Özel müzede toplam 433 eser bulunmakta olup bu müzeyi toplam 58 bin 99 kişi ziyaret etmiştir. Mardin’de müzelerin sorumluluğunda toplam bin 431 adet taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır. Mardin’de müzelerin sorumluluğunda tek yapıdan oluşan bin 431 adet taşınmaz kültür varlığının yanı sıra 219 adet sit alanı bulunmaktadır" dedi.



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