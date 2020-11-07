Mardin’de öğrenci taşıma şoförlerine seminer verildi

Mardin’in Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner başkanlığında ilçe emniyet ve ilçe jandarma personelleriyle okul servisleri ve öğrenci taşımacılığı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonunda düzenlenen toplantıda, yönetmelikte yapılan son değişiklikler, değişikliklere uyum sağlanması, taşıtlarda mevcut eksikliklerin giderilmesi gibi konularda bilgi verilirken, özellikle öğrencilerin emniyet kemeri takmaları hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesine dikkat çekildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet şah Aydıner, yaptığı konuşmada öğrenci servis taşımacılığının normal bir personel servis taşımacılığı kadar basit bir konu olmadığını söyledi. Servis görevlilerinin sorumluluğunun çok büyük olduğunu vurgulayan Aydıner, "Gönül ister ki mükemmel bir taşıma sistemi olsun. Umarız mevzuatı ön planda tutarak, yeni eğitim-öğretim yılında geleceğimizin teminatı çocuklarımızı taşıma sisteminden sorunsuz faydalandırırız. Üzerinde durduğumuz en önemli konu çocuklarımızın can güvenliliğinin zarar görmemesidir. Eksikliklerin giderilerek sorunsuz bir şekilde taşıma sisteminin devam etmesini umuyoruz" dedi.

Aydıner, daha sonra servis şoförlerinin uyması gereken trafik kuralları ve sahip olması gereken belgeler konusunda bilgilendirme yaptı. Toplantıda, ayrıca firma yetkililerinin ve servis sürücülerinin soru ve sorunları da dinlendi.

