YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. Mardin’de öğrenciler yarı yıl tatilinde buz pistine akın etti

Mardin’de öğrenciler yarı yıl tatilinde buz pistine akın etti

MARDİN HABERLERİ  | 01.02.2020 11:47 | Son Güncelleme

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin Okay Yaşar Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda 3.

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin Okay Yaşar Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda 3. kez kurduğu Buz Pateni Pisti’ne yarı yıl tatilinde öğrencilerin yoğun ilgisi devam ediyor.
2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini 17 Ocak’ta geride bırakan öğrenciler. Dönemin yorgunluğunu atmak için yarı yıl tatilinde çeşitli aktivilere katıldı. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi de öğrencilerin daha güzel vakit geçirmesi için Okay Yaşar Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda 3. kez Buz Pateni Pisti kurdu. Öğrenciler aileleriyle birlikte yarı yıl tatilinde buz pistine akın etti. Ücretsiz bir şekilde buz pistinde kayan öğrenciler gönüllerince eğlendi.
Arkadaşları ile birlikte buz pistine gelen Kızıltepe Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerden Beril Tuana Çapras, “Okulda yoğun bir dönemi geride bıraktık. Bütün bir sezonun yorgunluğunu atmak için ben de patenlerimi alarak buz pistine geldim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

40 kadın mikrogirişimci sertifikasını aldı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Kayserispor’un 5 haftalık maç programı

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Zeynep, kemandaki ustalığı ile dikkat çekiyor

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Özalp ilçesinden depremzedeler için yardım kampanyası

Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

Mardin Namaz Vakitleri 1 Şubat Cumartesi

İmsak
05:51
Sabah
07:14
Öğle
12:35
İkindi
15:23
Akşam
17:47
Yatsı
19:04

Mardin Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Cumartesi

Budak Eczanesi
Artuklu
Halil Eczanesi
Artuklu
Çınarbaş Eczanesi
Yesilli
Yavuz Eczanesi
Savur
Özdemir Eczanesi
Omerli
Cengiz Çevik Eczanesi
Nusaybin
Yavuzlar Eczanesi
Midyat
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Engelli gencin polis olma hayali gerçeğe dönüştü

Engelli gencin polis olma hayali gerçeğe dönüştü

Öğretmenler, Midyat’In Kültür Elçisi Oldu

Öğretmenler, Midyat’In Kültür Elçisi Oldu

Marsu, Dedaş’a Açtığı Davayı Kazandı

Marsu, Dedaş’a Açtığı Davayı Kazandı

Büyük Zafer'in 91. Yıldönümü

Büyük Zafer'in 91. Yıldönümü

Sultan'ın boyu 2 metre 51 santim oldu

Sultan'ın boyu 2 metre 51 santim oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.