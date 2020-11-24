Mardin’de Öğretmenler Günü kutlandı

Mardin’de 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer’in Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Korona virüs önlemlerinin alındığı törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, çocuğun her yaşta doğası gereği öğrenme çabası ile büyüdüğünü belirterek, "Ailede başlayan eğitim süreci okul çağına gelindiğinde öğretmenler ile devam eder. Neslimizin yetişmesinde emeği, alın teri, özverisi bulunan başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimi saygı ile anıyor ve bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü en içten duygularım ile kutluyorum" dedi.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılıp şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.

