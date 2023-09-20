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Mardin'de oluşturulan "Kasımiye Millet Ormanı"nın devir teslim töreni yapıldı

20.09.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de oluşturulan "Kasımiye Millet Ormanı"nın devir teslimi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılında Beştepe'de Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde "81 şehre 81 millet ormanı" kurulacağını açıklamasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından pilot il seçilen Mardin'de yapılan "Kasımiye Millet Ormanı" için devir teslim töreni yapıldı.

Merkez Artuklu ilçesindeki Saraçoğlu ve Diyarbakır Kapı mahalleleri arasındaki 45 bin 89 hektarlık alanda tamamlanan Kasımiye Millet Ormanı'ndaki törende, Şanlıurfa Tarım ve Orman Bölge Müdürü Mehmet Zeki Bayıcı ile Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede arasında protokol imzalandı.

Törende konuşan Bayıcı, Kasımiye Millet Ormanı'nın Mardin halkına hayırlı olmasını diledi.

Bugün itibarıyla Mardin Kasımiye Millet Ormanı'nda çalışmaları bitirdiklerini kaydeden Bayıcı, "Bundan sonra Artuklu Belediyemiz ile bu süreci yürüteceğiz. Buranın işletilmesi, halka sunulması ve bakım iş ile işlemlerin yapılabilmesi için protokol imzaladık." dedi.

Tatlıdede ise devrini aldıkları Kasımiye Millet Ormanı'nı çok yakın bir zamanda halka açacaklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Mardin Orman İşletme Müdürü Siyamet Kaya, AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin ve ilgili birim amirleri katıldı.

Kasımiye Millet Ormanı'nda, yapay gölet, ibadethane, ahşap köprü, yürüyüş ve koşu yolu, seyir terası, araç yolları, otopark, bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, yöresel ürün satış stantları, barbekü ve kamp alanları, çeşmeler ile bulaşık yıkama ünitesi bulunuyor.

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