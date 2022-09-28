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Mardin'de ormanda odun toplayanlara yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

28.09.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de ormanda odun toplayanlara yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında odun toplayan kişilere yönelik silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Bagok Dağı mevkisindeki kırsal Üçköy Mahallesi'nin ormanlık alanında odun toplayan kişilere silahla ateş açıldı. Saldırıda, 2 kişi yaralandı.

Midyat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Mardin terör saldırısı

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