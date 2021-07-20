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Mardin'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

20.07.2021 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 EC 3774 plakalı otomobil, Gürpınar Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada, otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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