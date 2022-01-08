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Mardin'de otomobilin çarptığı kadın öldü

08.01.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de otomobilin çarptığı kadın öldü

MARDİN (AA) - Mardin’in Artuklu ilçesinde, otomobilin çarptığı 50 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mardin-Diyarbakır kara yolu kırsal Yayla Mahallesi'nde Ozan S. yönetimindeki 73 AAF 951 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fahriye Taş'a çarptı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Taş'ın cenazesi savcılık incelemesin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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trafik kazası Mardin

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