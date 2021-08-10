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Mardin'de özel gereksinimli çocuklar, Masal Evi'nde düzenlenen etkinliklerle eğlendi

10.08.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de özel gereksinimli çocuklar, Masal Evi'nde düzenlenen etkinliklerle eğlendi

MARDİN (AA) - Mardin'de özel gereksinimli öğrenciler, Anadolu Masalları Projesi kapsamında açılan Anadolu Masal Evi'nde eğlenceli vakit geçirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı öncülüğünde MEB ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle yürütülen proje çerçevesinde hizmete alınan Masal Evi'nde, özel gereksinimli çocuklar için program düzenlendi.

Program kapsamında çocuklar, öğretmenlerden masal dinledi, drama, etkinlik ve el beceri atölyelerindeki çalışmalara katıldı.

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, salgın sürecinden sonra özellikle çocuklar için drama etkinliği ve masal evi ortamının paylaşılacağı birçok aktivite alanları oluşturmayı arzu ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda Anadolu Masal Evi'nin açıldığını, öğrencilerin burada her gün masal ve drama etkinliğiyle buluştuğunu anlatan Duyan, çocukların 2-3 saat etkinliklerle dolu bir süreç yaşadığını belirtti.

Duyan, "Bugünkü misafirlerimiz özel gereksinimli öğrencilerimiz oldu. Düzenlenen etkinliklerle özel gereksinimli öğrenciler, kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri ve hissedebilecekleri ortamda yer aldı." dedi.

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