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Mardin’de Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı düzenlendi

MARDİN HABERLERİ  | 28.03.2020 15:47 | Son Güncelleme

Mardin’de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Pandemi Kurulu toplanarak alınacak tedbirler değerlendirildi.Mardin İl İdare Kurulu, akabinde İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantıları Vali Mustafa Yaman Başkanlığında gerçekleştirilerek il genelinde koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler görüşüldü.

Mardin’de Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı düzenlendi

Mardin’de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Pandemi Kurulu toplanarak alınacak tedbirler değerlendirildi.
Mardin İl İdare Kurulu, akabinde İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantıları Vali Mustafa Yaman Başkanlığında gerçekleştirilerek il genelinde koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler görüşüldü. Vali Yaman, başkanlığında gerçekleşen toplantıda, eğitim - öğretim kurumlarının defenzektasyonu, hijyen ve el yıkama alışkanlıkları konularında halkı bilgilendirme çalışmaları, 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların vefa destek grupları aracılığı ile ihtiyaçlarının karşılanması, vatandaşların gönüllü karantinaya teşvik edilebilmesi için yapılacak anons ve billboard çalışmaları, kamu ve özel sektör çalışanları için alınacak tedbirler, şehir içi toplu taşıma araçlarının oturma düzeni, temizliği ile sefer sayılarının arttırılması, şehirlerarası otobüs seferlerinin düzenlenmesi çalışmaları, mesire ve piknik alanlarının kullanımı, ibadethaneler ile tüm kamu kurumlarının defenfektasyon çalışmaları değerlendirildi.
Toplantıya, Vali Mustafa Yaman, vali yardımcıları, Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, İl Jandarma Komutanı Hali Şen, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, İl Tarım ve Orman Müdürü Menduh Dinler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy, İl Müftüsü İsmail Çiçek, İl Göç Müdürü Cemil Çelik, İl Defterdarı ve Çevre Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağrakçe katıldı.

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