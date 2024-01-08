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Mardin'de pazarlarda yankesicilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

08.01.2024 07:44 | Son Güncelleme:
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Mardin'de semt pazarlarında yankesicilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

Mardin'de pazarlarda yankesicilik yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında bazı vatandaşların cep telefonlarının yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevrede bulunan iş yerleri ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne ait kameralardaki 500 saati aşkın kaydı inceleyen ekipler, zanlıları tespit etti.

Ekipler, üç şüpheliyi semt pazarında gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, çalınan cep telefonları bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mardin hırsızlık yankesicilik

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