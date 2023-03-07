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Mardin'de PKK'lı teröristlerce 36 yıl önce şehit edilen 8 kişi törenle anıldı

07.03.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Açıkyol Mahallesi'nde 7 Mart 1987'de PKK'lı teröristlerce katledilen 8 kişi için anma töreni düzenlendi.

Açıkyol Mahallesi'nde gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için dua etti.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, törenin ardından yaptığı açıklamada, 36 yıl önce şehit edilen 8 vatandaşın acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Hain ve kalleş terör örgütü PKK tarafından şehit edilenleri anmak için bir arada olduklarını kaydeden Kayabaşı, şöyle konuştu:

"Eli kanlı terör örgütü çoluk, çocuk, kadın, bebek, genç, yaşlı demeden vahşice eylemlerine devam ediyor. Ama bizler devlet olarak Allah'ın izniyle terörün kökünü kazımakta kararlıyız. Terör örgütünün ne kadar vahşi, ne kadar adi, alçakça bir örgüt olduğunun en canlı örnekleri bugün bu kabirde yatan şehit kardeşlerimizdir. Devletimiz terörle mücadelede hiç olmadığı kadar güçlü ve kararlıdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömür, ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Mustafa Gezer, İlçe Emniyet Müdürü Erhan Koç, MHP İlçe Başkanı Bedrettin Aslan ve şehit aileleri katıldı.

PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda, Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık'ı (10) şehit olmuştu.

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