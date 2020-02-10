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Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta lav silahı ele geçirildi

MARDİN HABERLERİ  | 10.02.2020 11:58 | Son Güncelleme

Mardin'de PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta lav silahı ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir sığınakta lava silahı ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "KAPAN-1" operasyonları kapsamında Ömeryan kırsalında, "TETİK-2 Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda teröristlere ait olduğu tespit edilen mazgallı sığınakta lav silahı, 10 elektrikli fünye, 200 litre mazot, 60'lık akü ve 3 tüp ile termal kıyafet, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ve sığınak imha edildi.

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Anahtar Kelimeler:
mardin terör operasyonu

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