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Mardin’de polis ekipleri dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi

İHA İHA
04.03.2024 11:44
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekipleri, telefon ve internet dolandırıcılığına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Mardin’de polis ekipleri dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe’de polis ekipleri, broşür dağıtarak vatandaşları uyardı. Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlar dolandırıcılık, yankesicilik, kapkaç, hırsızlık ve cepçilik konularında uyarıldı. İnternet üzerinden piyasa değerinden daha ucuza satılan otomobil, beyaz eşya ve elektronik cihazlar alınırken dikkat olunması; para transferinin güvenli yollarla yapılması konularında vatandaşlara uyarıcı bilgiler verildi.
İnternet üzerinden veya kısa mesaj yoluyla "ÖdüI kazandınız", "Hakkınızda icra takibi başlatıldı", "Sigorta borcunuz var", "Krediniz çıktı" şeklinde gelen mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi, çekiliş, kampanya ve hediye adı altında sunulan hiçbir belgeye imza atılmaması ve kimlik bilgilerinin verilmemesinin gerektiği hususları vatandaşlara yüz yüze anlatıldı.

Ayrıca evden hırsızlık konularında da duyarlı olmaları gerektiği ve apartman giriş kapısının ilk güvenlik kapısı olduğunun unutulmaması ve kapalı tutulması gerektiği hususlarında uyarılar yapıldı. Bu konularda alınması gereken önlemlerin yanı sıra yapılan ihbarların da önemi vatandaşlara anlatıldı.

Mardin’de polis ekipleri dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi

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