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Mardin’de polis ekipleri tarafından okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

İHA İHA
01.03.2024 10:24
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Mardin’de 26 ekip ve 60 polisin katılımıyla okul çevreleri ve servis araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Mardin’de polis ekipleri tarafından okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

Mardin Emniyet Müdürlüğünce il genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında; 26 ekip ve 60 personelin katılımı ile denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamalarda; 868 şahıs ve 16 servis araç başta olmak üzere, 89 okul çevresi, 7 internet salonu, 9 kahvehane ve kafe, 16 market, büfe ve tekel bayi, 5 şans oyunu ve ganyan bayi, 15 park, bahçe, umuma açık yer ve 10 metruk bina denetlendi.

Yapılan açıklamada, okul çevresinde denetimlerin kesintisiz süreceği belirtildi.

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