Mardin’de polis ekipleri tarafından okul çevreleri ve servis araçları denetlendi

Mardin Emniyet Müdürlüğünce il genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarında; 26 ekip ve 60 personelin katılımı ile denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamalarda; 868 şahıs ve 16 servis araç başta olmak üzere, 89 okul çevresi, 7 internet salonu, 9 kahvehane ve kafe, 16 market, büfe ve tekel bayi, 5 şans oyunu ve ganyan bayi, 15 park, bahçe, umuma açık yer ve 10 metruk bina denetlendi.

Yapılan açıklamada, okul çevresinde denetimlerin kesintisiz süreceği belirtildi.

