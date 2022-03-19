Mardin'de polise taşla saldıran gruba müdahale

MARDİN (AA) - Kızıltepe'de HDP öncülüğünde düzenlenen nevruz etkinliğinin ardından polise taşla saldıran gruba müdahale edildi.

Kızıltepe Otogar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte müzik yayının ardından HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve bazı partililer konuşma yaptı.

Zaman zaman alanda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı.

Etkinlik sonunda, taş atan gruba polis müdahale etti.

Grup ara sokaklara dağılırken, gözaltına alınanlar oldu.



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