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Mardin'de Rafting Okul Sporları Şampiyonası grup müsabakaları başladı

23.04.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş: - "Bugün Mardin ve Nusaybin terör ve benzeri illegal hususlarla değil, rafting müsabakalarıyla anılıyor. Mardinli gençlerimiz, çocuklarımız ve kadınlarımız da bunu istiyor" - Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı: "Doğu ve Güneydoğu illerimizde kahraman güvenlik güçlerimizin yaptığı başarılı operasyonlar neticesinde boşalan sahayı rafting sporuyla doldurmak adına buradayız"

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, ilk defa Rafting Okul Sporları Şampiyonası yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Rafting Federasyonu iş birliğinde Rafting Okul Sporları Şampiyonası 3. bölge gençler kategorisi grup müsabakaları düzenlendi.

Nusaybin ilçesindeki Çağ Çağ DSİ Barajı'nda düzenlenen yarışmada, erkekler, kızlar ve karma olmak üzere 3 kategoride 18 takım yarıştı.

Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Hakkari, Şırnak, Rize ve Van'dan 100 sporcunun mücadele ettiği yarışma, yarın sona erecek.

Yarışma öncesi düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 4 mevsim 7 iklimin yaşandığı eşsiz coğrafyalardan biri olduğunu, ülkenin bu özelliğinin beraberinde doğa sporlarının her çeşidinin gerçekleştirilmesine imkan sağladığını söyledi.

Ülkede rafting sporunun yaygınlaştırılması için ciddi çalışmalar yürütüldüğünü belirten Demirtaş, Nusaybin'de gerçekleştirilen rafting yarışmasını çok önemsediğini kaydetti.

Kentte güzellik, huzur ve emniyeti artıracak çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Kentimizde rafting sporunun gelişip yaygınlaşması için her türlü desteği sağlayacağız. Sağlayacağımız desteklerle raftingde hem ülkemizde hem de dünyada isimlerini liste başında yazdıracak başarılı sporcularımız çıkacaktır. Hamdolsun bugün Mardin ve Nusaybin terör ve benzeri illegal hususlarla değil, rafting müsabakalarıyla anılıyor. Mardinli gençlerimiz, çocuklarımız ve kadınlarımız da bunu istiyor."

- "Boşalan sahayı rafting sporuyla doldurmak adına buradayız"

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise Nusaybin'de raftingi geliştirerek sportif amaçlı turizmi hayata geçireceklerini söyledi.

Federasyon olarak her zaman gençlerin yanında olacaklarını kaydeden Yardımcı, şunları kaydetti:

"Doğu ve Güneydoğu illerimizde kahraman güvenlik güçlerimizin yaptığı başarılı operasyonlar neticesinde boşalan sahayı rafting sporuyla doldurmak adına buradayız. Buralardaki çocuklarımıza dokunurken rafting botunun içini sevgiyle doldurduk. Biz gençlerimizle beraber olursak sahadaki kuzularımızı dağdaki çakallara kaptırmamak adına inadına mücadeleye devam edeceğiz. Buraları dünya organizasyonu yapılacak bir şekilde hazırlayacağız. Kardeşliğin, dostluğun merkezi Nusaybin'den dünyaya selam vereceğiz."

- "Ne kadar doğru bir karar verildiğini görmüş olduk"

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı da etkinliğin gerçekleştirilmesinde desteği bulunanlara teşekkür ederek, "Bu süreçte bize çok karşı çıkanlar oldu. 'Nusaybin'de rafting olur mu?' diye. Maksatlı bir şekilde kötü bir niyetle önümüze engel koymak isteyenler oldu ama alan o kadar kalabalık ki ne kadar doğru bir karar verildiğini bir kez daha görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

Programa, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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