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Mardin'de refüje çarparak alev alan tır yandı

29.08.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de refüje çarparak alev alan tır yandı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde refüje çarparak alev alan tır yandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda refüje çarpan tır alev aldı.

Sürücü, yanmaya başlayan tırdan kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Kızıltepe İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Tır, kullanılamaz hale geldi.

Mardin'de refüje çarparak alev alan tır yandı

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