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Mardin’de sağlık alanındaki yenilikler sürüyor

MARDİN HABERLERİ  | 20.04.2020 11:56 | Son Güncelleme

Mardin’in Ömerli İlçe Devlet Hastanesinde dijital röntgen cihazı hastaların hizmetine sunuldu.İl Sağlık Müdürü Uz.

Mardin’in Ömerli İlçe Devlet Hastanesinde dijital röntgen cihazı hastaların hizmetine sunuldu.
İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Saffet Yavuz öncülüğünde sağlık alanında ciddi bir ivme yakalayan Mardin’de sağlık alanındaki yenilikler atarak devam ederken Ömerli Devlet Hastanesinde satın alınan dijital röntgen cihazı hastaların hizmetine girdi. Her geçen gün kendini yenileyen ve hizmeti vatandaşların ayağına getiren bir anlayışla hizmet ettiklerini dile getiren Ömerli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehtap Bingül, "Polikliniklerde, aile hekimliklerinde ve acil servislerde görev yapan hekimlerimizin hastalarla ilgili bazı tanı ve tedavilere ulaşabilmesi açısından son derece büyük önem arz eden bu cihazımıza kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cihazın hizmete girmesiyle hastalarımız artık röntgen çekimi için ilçe dışındaki hastanelere gitmelerine gerek kalmadı. Böylece hızlı bir şekilde tanı konulup tedavileri burada yapılabilecektir. Bu cihazın ilçemize temin edilmesinde emeği geçen başta İl Sağlık Müdürümüz Uz. Dr. Saffet Yavuz’a, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına ve beni tüm çalışma hayatımda yalnız bırakmayıp hep destek olan hastanedeki mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

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